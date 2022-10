Berlusconi | Anna Maria Bernini sarà ministro

RaiNews

Dopo il patto siglato con Giorgia Meloni sul totoministri del prossimo Governo , Silvio... e dunqueRossomando resterebbe vicepresidente a palazzo Madama (in alternativa Simona Valente)......"è stata votata all'unanimità" capogruppo di Forza Italia al Senato "con molti ringraziamenti al capogruppo uscente"Maria Bernini "che va a fare il ministro". Lo ha affermato Silvio, ... Eletta Ronzulli capogruppo FI al Senato, riconferme per Fdi, Lega e Pd - Berlusconi: “Im mio giudizio positivo su Meloni era su un altro foglio” - Berlusconi: “Im mio giudizio positivo su Meloni era su un altro foglio” Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Licia Ronzulli "è stata votata all'unanimità" capogruppo di Forza Italia al Senato "con molti ringraziamenti al capogruppo uscente" Anna Maria Bernini "che va a fare ...Per i meloniani la casella è di quelle blindate, appaltata a Nordio, ma per i forzisti i giochi sono ancora aperti. Casellati sta facendo di tutto per non ...