Berlino | attivisti per il clima lanciano barbabietole contro il ministero dei Trasporti | “Non riesce ad attuare neanche le misure più facili”

Agenzia ANSA

...e carcerazioni sono azioni tipichedel presidente della Siria di agire nei confronti die ... Wafa e la sua famiglia sono state costrette a fuggire e rifugiarsi in Turchia prima e apoi.Quella di un 'Global Shield', a cui sta lavorando da mesiper migliorare l'efficienza del ... Per gliè un modo per evitare di stanziare nuove risorse. Non convince, in realtà, neppure ... Berlino, attivisti per il clima attaccano il ministero dei Trasporti - Mondo Thunberg aveva sostenuto la necessità di prolungare l’attività dei reattori per scongiurare un ritorno al carbone. A meno di una settimana dalle sue parole arriva la retromarcia di Scholz ...L’azione si deve al Movimento Scientist Rebellion, una coalizione di scienziati e accademici internazionali che si richiamano alla necessità della ...