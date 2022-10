Benzema ha ritirato il Pallone d' Oro indossando l' orologio più sofisticato al mondo | in omaggio al rapper Tupac

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nella serata del 17 ottobre, è stato confermato quanto tutti già si aspettavano: Karimha vinto ild'Oro 2022. L'attaccante del Real Madrid ha ricevuto ufficialmente la meritata corona di miglior calciatore dell'anno. Tuttavia, ciò che ha colto tutti di sorpresa è stato il look scelto dal giocatore per ritirare il premio. Vedere un calciatore fuori dall'ambito sportivo senza il kit del proprio club o il suo abituale abbigliamento è sempre un'esperienza spiazzante, quindi ammirarlo in giacca e cravatta durante una cerimonia di premiazione così solenne è uno spettacolo nello spettacolo. Nel caso della serata di gala deld'Oro,ha tirato fuori il classico asso nella manica. L'algerino si è presentato sul red carpet con un abito Fendi su misura ina uno dei suoi ...

...Blancos hail trofeo, il centravanti del Psg s'è preso la scena per il disagio e la frustrazione mostrati. E pensare che parte di quel trofeo è arrivato per la prestazione da urlo di...Nessuna sorpresa. Il Pallone d'Oro 2022 è andato, come da pronostico, a Karim. Con un vestito estremamente elegante, con tanto di occhiali dorati, l'attaccante del Real Madrid hal'ambito premio visibilmente emozionato: 'Grande felicità per essere qui. Mi viene ...Come ampiamente previsto vince il francese. Sul podio Manè e De Bruyne, poi Lewandowski. Tra i primi 30 della classifica Leao, Vlahovic e Maignan ...Il Pallone d’Oro 2022 è di Karim Benzema, ma la reazione di Kylian Mbappé, lunedì sera al Théâtre du Châtelet di Parigi durante la cerimonia di premiazione, non è passata inosservata. A parte un appla ...