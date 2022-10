Benedetta Porcaroli | nuova frecciata a Riccardo Scamarcio? Il tempo che hai perduto

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 18 ottobre 2022) Da diversi giorni circola sul web la notizia della rottura tra. Poche ore fa, l'attrice ha condiviso un post sui social che sa dial suo ex. Sabato pomeriggio Ivan Rota per Dagospia ha pubblicato un articolo in cui ha annunciato la rottura tra. I due attori stavano insieme da poco più di un anno. La differenza di età tra loro è notevole: laè nata nel 1998, mentrenel 1979. I due si sarebbero conosciuti a inizio 2021, nel periodo di massima popolarità dell'attrice romana, reduce dal successo di 'Baby', la seguitissima serie Netflix sulle giovani squillo della Roma bene. Se quanto scritto da ...