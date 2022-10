Belen Rodriguez | foto bollente | panorama da cartolina

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 18 ottobre 2022) Impossibile non restare affascinati da; parliamo di una donna con una bellezza a dir poco travolgente. Dal punto di vista sentimentale, non possiamo non citare per quanto riguardale storie che ha avuto con Fabrizio Corona, con Marco Borriello (ex calciatore che, in carriera, ha avuto la fortuna di vestire maglie molto importanti) e anche il flirt che ha avuto con l’ex coinquilino della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, Gianmaria Antinolfi. E’ chiaro come la relazione più importante sia quella con Stefano De Martino. InstagramLa coppia ha avuto la fortuna di conoscersi all’interno di un programma molto noto e con un grande seguito tra il pubblico; parliamo di Amici dovee Stefano De Martino hanno, fin da subito, ...