Balayage biondo | sfumature cenere | miele e rame per capelli baciati dal sole

Leggi su amica

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ilagisce proprio come un illuminante sui. Una tecnica di schiaritura adatta a dare tridimensionalità e movimento al castano quanto a una tinta bionda. E che deve essere studiata proprio come si farebbe con il classico illuminante. Lo scopo, infatti, è scolpire ogni movimento della chioma e mettere in risalto il viso. L’effetto è terapeutico: ilsi comporta come un raggio di, riportando sulla chioma il calore dell’estate. E non solo. Le diversedi, infatti, possono conferire un’allure unica alla chioma. Un, ad esempio, è perfetto per aggiungere riflessi freddi alla chioma, mentre il ...