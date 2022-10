Autori del GF Vip sotto attacco di un concorrente | gravi insinuazioni

(Di martedì 18 ottobre 2022) Attilio Romita è senza ombra di dubbio il gieffino più lamentoso di questa edizione del GF Vip. Il noto giornalista ieri sera se l’è presa con Patrizia Rossetti per il motivo della sua nomination: “Mi ha detto ‘ti nomino perché le tue ciabatte fanno ciaf ciaf’. Ma ci rendiamo conto? Mi stanno ridicolizzando. Prima che russo, poi che fumo troppo e adesso che ho le ciabatte rumorose. Io qui non ci sto a farmi prendere in giro in questa maniera“. Ilpoi si è scagliato anche contro glidel reality. Attilio contro glidel GF Vip. Romita si è sfogato con Antonella Fiordelisi, lamentandosi delle immunità date agli altri gieffini: “Ho capito, ma questi li mettono tutti con l’immunità, ma tutti, ogni volta li coprono per… Appena vedono che uno dei loro sta a rischio, li mettono con l’immunità. E noi dobbiamo scannarci ...

Tre giorni di incontri a tu per tu con nomi italiani dell'editoria, trae giornalisti, in luoghi emblematici come il Palazzo Ducale, il Museo Diocesano, le StanzeTeatro Guglielmi, la sala ...Uno deglipiù avvincenti dell'horror moderno, Ti West è tornato sul grande schermo dopo "The Sacrament"2013, e ne è valsa la pena aspettare. Un remix di "Non aprite quella porta" con un ...Antonino Spinalbese durante una pausa pubblicitaria si scaglia contro gli autori del GF Vip 7: ecco perché e le sue parole.Alla Festa del Cinema di Roma focus sulla Direttiva Copyright in un panel organizzato dal NUOVO IMAIE e moderato da Alvaro Moretti, vice direttore de Il Messaggero, che ha visto protagonisti Artisti,.