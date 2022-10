Attenzione agli investimenti truffa online | si riconoscono dai rendimenti facili

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Arriva il vicino di casa, oppure il piccolo artigiano che racconta di arrotondare facilmente il suo stipendio mensile, oppure l’amico fidato che vuole confidare ‘una dritta’ da custodire con cura. Glisi diffondono così, correndosostenuti da un passaparola che promette ottimi, in una fase storica in cui nessun investimento tradizionale rende bene, e innesca bonificisu conti non verificabili. Qualcuno di loro, a monte, ha anche ottenuto effettivamente un guadagno ma è la catena deglisuccessivi che porta, a valle, a perdite consistenti. Il caso. La Consob è intervenuta la scorsa settimana per oscurare 6 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari/prodotti finanziari: 5 siti di intermediazione ...

Vanity Fair Italia

... avendo riconosciuto come strutturale il fenomeno migratorio, e pone particolarea donne,... oltreenti locali e al terzo settore. Le principali linee di intervento riguardano: politiche ......tennistica statunitense precludeva infattiatleti di colore la partecipazione ai tornei nazionali, incluso quello ora conosciuto come gli US Open. Gibson aveva comunque attirato l'. Il ... Attenzione agli schermi, ai bambini fanno male L'attenzione dei trader si sposta su Netflix (NFLX). Le azioni si trovano in prossimità di un gap tecnico sul prezzo del 30%. I dati sull'utile e il fatturato potrebbero creare molta volatilità.Per quanto possa apparire incredibile, una signora in America, aveva ben 23 paia di lenti a contatto negli occhi.