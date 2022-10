Atp Anversa 2022 | programma | orari ed ordine di gioco mercoledì 19 ottobre

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo ATP 250 di(cemento indoor) per la giornata di19. In campo gli ultimi tre incontri di primo turno ed i primi ottavi di finale. Sul Centrale spazio all’austriaco Thiem, entrato in tabellone grazie al ranking protetto, e al polacco Hurkacz, testa di serie numero uno della manifestazione belga. Quest’ultimo se la vedrà contro il britannico Draper nel big match del day 3. Sul Court 1 saranno protagonisti sia lo statunitense Korda, recentissimo finalista a Gijon, sia il giapponese Nishioka, da poco trionfatore nel torneo di Seoul. Di seguito ilcompleto con tutti glied i campi nel dettaglio....