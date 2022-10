Atletico Madrid vs Rayo Vallecano – pronostico e possibili formazioni

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’cercherà di ottenere quattro vittorie consecutive nella Liga quando accoglierà ilal Wanda Metropolitano martedì 18 ottobre. La squadra di Diego Simeone, terza in classifica, si presenterà al match forte della vittoria per 1-0 sull’Athletic Bilbao di sabato scorso, mentre ilha pareggiato 0-0 con il Getafe nell’ultima uscita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreL’deve lottare per qualificarsi agli ottavi di finale ...

Commenta per primo Rottura totale. De Paul è fuori dal progetto tecnico dell'e ci sono pochi margini per risolvere la frattura con il Cholo Simeone. Alle prestazioni tutt'altro che esaltanti dell'ex Udinese si sono aggiunte delle polemiche per alcuni episodi ...Commenta per primo Joao Felix sembra sempre più fuori dal progetto. Dalla Spagna sono due le alternative al portoghese: Trossard e KvaratskheliaI "Colchoneros" hanno fatto registrare il Multigol 2-3 in tre delle prime quattro gare interne di campionato Il programma della 10ª giornata del principale campionato spagnolo prevede il confronto tra ...Rodrigo de Paul sta attraversando un momento molto difficile all'Atletico Madrid. Alle prestazioni tutt'altro che esaltanti si è aggiunta nelle ultime settimane la ...