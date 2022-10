Calciomercato.com

... con le trasferte a Torino per affrontare la Juve e a Bergamo (per incontrare l'), ... Juve - Intertifosi nerazzurri il 6 novembre La Curva Nord ha comunicato che, come accaduto nell'...Adesso, dopo 8 partite e con una classifica che torna a essere interessante (contare il primo ... Più o meno lo stesso destino dell', almeno nel risultato finale. Tripletta con gol ... Atalanta senza limiti, zero sconfitte come Real e Psg. E ora Gasperini riabbraccia pure Zapata L’Atalanta è tornata al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini – si legge nel report ufficiale sul sito del club – ha cominciato così a preparare la partita con la ...La formazione allenata da Gian Piero Gasperini ha centrato il settimo successo nelle prime 10 giornate Gian Piero Gasperini continua ad inanellare record con la sua Atalanta. L’ultimo, in ordine crono ...