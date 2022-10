Atalanta-Lazio | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 18 ottobre 2022) Gara valida per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Entrambe reduci da un periodo brillante, si giocano uno scontro diretto per la zona Champions League.Vssi giocherà domenica 23 ottobre 2022 alle ore 18 presso il Gewiss Stadium di Bergamo.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Consueto 3-4-2-1 per gli uomini di Gasperini: Sportiello tra i pali, Scalvini, Demiral e Okoli in difesa. A centrocampo, De Roon e Koopmeiers, con Soppy e Maele ai lati. In avanti, Ederson e Lookman a sostegno di Muriel. 4-3-3 per i biancocelesti che dovrebbero schierare Provedel tra i pali, difesa con Lazzari a destra, Marusic a sinistra, con Patric e Romagnoli al centro. A centrocampo, Milinkovic-Savic, Vecino e Luis Alberto. In avanti, Felipe Anderson, Zaccagni e ...