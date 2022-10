Atalanta | la festa della Curva Nord per i 115 anni della ‘Dea’ | VIDEO

Ladella Curva Nord in onore dei 115 anni di storia dell'Bergamasca Calcio: una settimana d'amore nerazzurro La Luna di Miele è sempre una settimana importante per celebrare l'amore: un ...Ladella "nuova" Curva Nord in occasione dei 115 anni dell'ha coinvolto centinaia di persone e oltre al lungo striscione già esposto in Pisani sabato sera ("115 anni di folle amore ...La festa della Curva Nord in onore dei 115 anni di storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio: una settimana d’amore nerazzurro La Luna di Miele è sempre una settimana importante per celebrare l’amore: un ...Centinaia di tifosi si sono ritrovati all'esterno del Gewiss per brindare in occasione dell'anniversario della fondazione della Dea ...