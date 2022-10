Astraricerche-Birra Moretti | conviviali | solidali e creativi | come si vedono gli italiani

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) –tà, leggerezza, solidarietà,tà e ironia. Sono alcuni dei tratti distintivi dell’esseresecondo il ritratto deglitracciato dache, attraverso uno studio di, ha voluto evidenziare cosa rappresenta oggi l’tà oltre gli stereotipi. Per quasi quattrosu dieci (37%) è latà il valore più distintivo dell’essere, in grado di unire tutti dalla Generazione Z ai Baby Boomers. L’altra attitudine che identifica l’tà è la leggerezza legata alla buona compagnia, indicata dal 35% degli intervistati, e sopra la media dagli under 25. Nella ricerca vengono messi a confronto i punti ...