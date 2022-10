Aston Villa | Gerrard a rischio | Pochettino tra i possibili sostituti

(Di martedì 18 ottobre 2022) Inizio di stagione deludente per l’, che nelle prime 11 partite ha conquistato solo 9 punti ritrovandosi al quartultimo posto in classifica. La situazione preoccupa i dirigenti, e secondo quanto riportato dal “The Telegraph” il club sta valutando la posizione del tecnico, Steven. In caso di esonero, l’obiettivo numero 1 sarebbe Mauricio, libero dopo il suo divorzio con il Psg. SportFace.

Milan News

