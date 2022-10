Asparagi | non solo spazzini dell' intestino | la proprietà miracolosa della verdura

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Favolosi. Sono loro i migliori alleatia salute ea bellezza del nostro corpo. Appartengono alla stessa famiglia'aglio ea cipolla ma a differenza di questi sono ricchi di clorofilla che, oltre a donargli il colore verde, gli conferiscemolto interessanti per l'organismo ed un sapore caratteristico e molto apprezzato. Sono l'alimento ideale per chi desidera dimagrire e stare in forma in quanto diuretici, lassativi, depurativi, e regolatori'appetito. Hanno un alto contenuto di fibre, necessarie per il buon funzionamento del transito intestinale, non a casa sono chiamati “. Non: glicontrastano l'invecchiamento ...