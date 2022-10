Arrestato a Milano Craig Auringer | truffatore canadese da 100 milioni Era ricercato in tutto il mondo per aver manipolato il mercato Usa

(Di martedì 18 ottobre 2022) Passeggiava per via Manzoni, una delle strade del centro di, quando i poliziotti lo hanno fermato. Ha porto loro i documenti:, 52 anni, l’uomo ritenuto al centro di una manipolazione delazionario e societario Usa che ha generato, secondo l’accusa, oltre 100di dollari di proventi illeciti.internazionale per la maxi-truffa,, cittadinoresidente in Inghilterra, è statoin Italia, su mandato di cattura della Procura di New York. Si trova ora nel carcere di San Vittore, in attesa dell’estradizione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

