Arrestato a Milano Craig Auringer | ricercato internazionale per una truffa da 100 milioni di dollari

Leggi su open.online

(Di martedì 18 ottobre 2022) È statooggi aper una maxi-azionaria su cui pendeva da mesi un mandato di cattura della procura di New York. Al momento dell’arresto,– 52enne canadese residente alle Bahamas – stava passeggiando per il centro storico died era riuscito a non lasciare tracce del suo passaggio in città né in aeroporto né in hotel. A incastrarlo è stato un controllo casuale di una pattuglia della polizia, che – una volta inserito il suo nome in archivio – ha scoperto il suo status di. Gli agenti hanno portatonel carcere di San Vittore, in attesa dell’udienza per l’estradizione negli Stati ...