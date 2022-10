Antonino Spinalbese | lo sfogo post puntata su Ginevra Lamborghini Video

(Di martedì 18 ottobre 2022)è rimasto colpito dalle parole diche lo ha attaccato in diretta e dopo lasi è sfogato con Giaeleieri sera è stato preso di mira durante ladel Grande Fratello Vip con Sonia Bruganelli che lo ha invitato a darsi una regolata dentro la casa. Tutto è nato dallo scherzo organizzato dal vippone e da Antonella Fiordelisi ai danni di Edoardo. I due gli hanno fatto credere che flirtavano, ma era solo una mossa per farlo ingelosire. Uno scherzo che non è piaciuto e che ha provocato anche la reazione di, che nella casa aveva instaurato un bellissimo rapporto con, che ora però ha fatto un passo indietro ...

Ginevra Lamborghini è un fiume in piena e, ammessa la crisi con il fidanzato dopo il Gf Vip, lancia una dura accusa contro. Eliminata dal Grande Fratello Vip per le frasi di incitamento al bullismo, Ginevra Lamborghini continua ad occupare la scena negli studi televisivi Mediaset. La ex concorrente era ...GF Vip, Giaele De Donà innamorata di/ "Me lo farei ogni secondo" PUPI AVATI: "DOPO 2 FLOP MI CHIAMO' TOGNAZZI E..." E ancora: "Dopo 2 flop mi ha chiamato Ugo Tognazzi per ...Antonino Spinalbese è rimasto colpito dalle parole di Ginevra Lamborghini che lo ha attaccato in diretta e dopo la puntata si è sfogato con Giaele ...Scontro tra le due donne dopo la puntata di ieri sera: "A 50 anni sei ridicola" Ieri sera è successo di tutto nella nona puntata del Grande Fratello Vip.