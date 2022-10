Antonella Fiordelisi attacca Ginevra Lamborghini (VIDEO)

... mostrandosi interessato a Ginevra Lamborghini , per poi amoreggiare con Giaele De Donà e accettare la dichiarazione d'amore di, passando con lei gran parte del tempo pur ...Nella casa del Grande fratello vip nascono le prime intese e le prime gelosie. Il rapporto trae Edoardo Donnamaria sembrava essere destinato a sbocciare sotto l'occhio vigile delle telecamere, ma l'interferenza di Antonino Spinalbese ha creato scompiglio e la coppia si è ...Durante l'ultima diretta serale del GF Vip, l'autore interviene per rimproverare duramente Antonella Fiordelisi ...Antonella Fiordelisi ha attaccato e criticato Ginevra Lamborhini per alcuni comportamenti avuti nella casa con Antonino.