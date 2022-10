Annessione forzata di Taiwan alla CIna | Pechino accelera Gli Usa | Rischio di crisi economica globale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 ottobre 2022) Lasta “portando avanti i piani didiin tempi molto più rapidi” sotto Xi Jinping: è l’ammonimento del segretario di Stato Usa Antony Blinken, che torna a sottolineare i rischi di unase l’isola finisse inglobata d. Il responsabile americano, riferisce il Guardian, ha sostenuto in una conversazione con Condoleezza RiceStanford University che“ha deciso che lo status quo non è più accettabile e vuole procedereriunificazione in tempi molto più rapidi. Se non riuscirà con metodi pacifici userà quelli coercitivi, eventualmente la forza per raggiungere i propri obiettivi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.