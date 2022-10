Anna Tatangelo crolla in lacrime sul palco | le immagini che fanno il giro d' Italia | Guarda

(Di martedì 18 ottobre 2022)scoppia a piangere. La ferita è ancora aperta, sua madre è morta di recente ed il ricordo porta all'improvviso una reazione molto forte. Matorna sulper esibirsi e cantare. Lo fa dopo un breve stop legato alla morte di sua madre. La cantante è ospite di una serata ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, in occasione della Sagra del Calzone. Un'ora e mezzo di spettacolo, ma il ricordo di sua madre - Palmira Vinci, morta a Sora (in provincia di Frosinone) all'età di 67 anni a fine settembre - è sempre molto vivo. Laa un certo punto si ferma per cercare in qualche modo di contenere l'emozione. La cantante all'interno della scaletta della serata include un pezzo scritto proprio per la compianta madre. Una canzone del suo ...

Nonostante la ferita sia ancora aperta e avrà bisogno di tempo per rimarginarsi,è tornata nelle scorse ore sul palco per fare quello che le viene meglio e che è anche la sua più grande passione: cantare. Ieri sera, a pochi giorni dalla morte dell'adorata madre , l'...si commuove sul palco in Puglia: il ricordo della madre é struggente Il web si unisce unanime al dolore cheprova nel segno del lutto che la travolge sul palco in Puglia, ...Anna Tatangelo ha pianto e si è commossa durante la sua prima esibizione dal vivo dopo la morte dell'amata madre.Non si trattiene Anna Tatangelo e durante un concerto non riesce a contenere la commozione. Quando parte quella canzone, quando inizia a cantare quelle parole, non può non scoppiare in un pianto liber ...