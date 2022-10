Andreas Seppi | FIT senza cuore? È polemica nel tennis italiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Una decisione che ha fatto e farà ancora certamente discutere.è stato escluso dalla FIT dai tornei di Firenze e Napoli perché “dare una wild card a uno che si ritira sarebbe uno spreco”. Questa la forte denuncia delta che nei giorni scorsi aveva ufficializzato il suo ritiro, a trentotto anni suonati, dalle scene della racchetta internazionale. Il rifiuto della Federazione Italianaha scatenato un piccolo, ma consistente, vespaio di polemiche: il primo a tendere la mano all’altoatesino è stato Fabio Fognini, ma il fronte Pro-è certamente destinato ad aumentare. Le parole diinchiodano la FIT Photo Credit: via Twitter, @feder“Mi sarebbe tanto piaciuto giocare in tabellone a Firenze o a Napoli ...

