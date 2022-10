Andrea Giambruno | il compagno di Giorgia Meloni non condurrà più i tg Mediaset | “Scelta condivisa con l’azienda | nessuna punizione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022)ha vinto le elezioni e si avvicina a Palazzo Chigi. Il, giornalistae padre di sua figlia Ginevra, ha perso la conduzione di “Studio Aperto” e “TgCom24“. Il giornalista del Biscione dopo il voto non è più apparso in video e, a quanto racconta “Il Foglio“, ora farebbe un lavoro di cucina redazionale nella sede di Roma, in attesa di un nuovo impegno come autore in una trasmissione di approfondimento del. “È stata unapresa insieme alper una questione di reciproca opportunità.imposizione né”, racconta al giornale diretto da Claudio Cerasa chi in queste ore ha parlato con il giornalista. Dopo le elezioni del 25 ...