ilGiornale.it

...vorrebbe invece per una medaglia d'oro alla memoria per il fondatore di Comunione e Liberazione... Il forzista Gianluca Comazzi chiede di premiare con l'Maurizio Cattelan, "uno dei più ...Chiuse, lunedì 17 ottobre, le candidature all'd'oro, che come da tradizione verrà ... che fece costruire lo stadio Meazza nel 1926, e del fondatore di Comunione e liberazioneLuigi ... Ambrogino a don Giussani, la Medaglia del centrodestra La proposta di Forte e Giovanati per il suo centenario. Nella rosa Pioli, la curva del Milan, Zecchi e Cattelan ...L'attivista Marco Cappato, l'allenatore del Milan Stefano Pioli, l'artista provocatore Maurizio Cattelan, la 'mamma del Leoncavallo' Carmen De Min. Sono solo alcuni dei 119 candidati alla massima onor ...