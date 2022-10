Amadeus e Gianni Morandi si incontrano sulle scale mobili | “Tutte le strade portano a Sanremo…” Il video pubblicato sui social

(Di martedì 18 ottobre 2022) Cresce l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo tra tutti gli appassionati di musica, i telespettatori e anche per gli stessi conduttori. I due co-conduttori,, scaldano i motori in vista della 73esima edizione della kermesse musicale in programma dal 7 all’11 febbraio del 2023 con un brevegiratoe condiviso sui. I due scherzano imboccando direzioni diverse e opposte per raggiungere la cittadina ligure dove storicamente si tiene il Festival della canzone italiana. “lea Sanremo”, scrivenella didascalia delsu Instagram. Ad affiancare ...

Corriere della Sera

... oltre a Gigi D'Alessio,Morandi, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Danti, Dolcenera, Amara, I ... condotta da. Sito ufficiale : www.vallesi.com Instagram : https://www.instagram.com/...Al timone del festival ci sarà l'inimitabile. Insieme a luiMorandi , che sarà una presenza fissa per tutte le serate. Come già anticipato, quest'anno ci sarà anche Chiara Ferragni ... Festival Sanremo 2023, il video di Amadeus e Gianni Morandi FOGGIA, 18/10/2022 - (agenzia dire) Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2023. Sono scaduti ieri i termini per la presentazione ...Punta a un cast di grandi stelle Amadeus per il Festival di Sanremo 2023. Quel che è certo è che ieri, 17 ottobre, si sono chiuse le candidature per presentare il proprio brano alla 73esima edizione d ...