Allergia al gatto | le nuove cure per chi non può fare a meno del micio

(Di martedì 18 ottobre 2022) L’alfunesta molti amanti dei gatti: secondo i dati Censis, riguarda un adulto su 5. Tuttavia, solo in Italia, ci sono 7 milioni e mezzo di gatti domestici, che molto probabilmente convivono con adoranti umani che però ne sono allergici. La scelta di non rinunciare al propriononostante l’, se questa non è forte, è giustamente sconsigliata dagli allergologi. Soprattutto se si manifesta con l’asma, che può portare a complicazioni anche serie. Per chi ha o desidera un, però, oggi ci sono alcune buone notizie. La ricerca scientifica immunologica ha infatti messo a punto alcune strategie che possono rappresentare ottime soluzioni per gatti e umani. Ne abbiamo parlato con vari esperti, per avere un quadro quanto più completo possibile. E permettere di vivere più ...

PharmaStar

... però, avere la certezza per sapere se il nostroha il raffreddore. Ovvero, che si tratti realmente di raffreddore, perché gli stessi sintomi potrebbero derivare da una. In caso di ...... però, avere la certezza per sapere se il nostroha il raffreddore. Ovvero, che si tratti realmente di raffreddore, perché gli stessi sintomi potrebbero derivare da una. In caso di ... Allergia al pelo di gatto, bene immunoterapia sottocute in combinazione con tezepelumab in fase I/II L’allergia al gatto funesta molti amanti dei gatti: secondo i dati Censis, riguarda un adulto su 5. Tuttavia, solo in Italia, ci sono 7 milioni e mezzo di gatti domestici, che molto probabilmente ...Riceviamo e pubblichiamo. Una denuncia per i reati di maltrattamento di animali e per il reato di abbandono sarà inviata nei prossimi giorni ...