Allegri caccia Vlahovic? Posto da titolare a rischio | il motivo

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 18 ottobre 2022) Massimilianorivoluzionerà la sua Juventus: un rientro importante gli offrirà una nuova soluzione offensiva. È scattata l’ora del riscatto pere la sua Juventus. I bianconeri, dopo l’inizio shock, devono assolutamente invertire la tendenza e risalire la china per poter fare un buon cammino in Europa e tornare a far paura in Italia. LaPressePer questostarebbe varando diverse soluzioni tattiche. I bianconeri, in questo avvio di stagione tra Serie A e Champions League, hanno cambiato pelle molte volte. Tanti moduli, pochi risultati però: che il problema siano gli interpreti? Con l’acquisto last minute di Milik, in molti credevano che la Juventus avesse tesserato un viced’alto livello e diverso, per caratteristiche, dal serbo. Invecegli ...