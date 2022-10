Allarme Listeria | ritirato anche un lotto di prosciutto cotto venduto dei Penny Market | “Non consumate questo prodotto”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Wurstel, tramezzini al salmone, pancake, gorgonzola e adessoil. L’ultima allerta listeriosi riguarda undi ‘Alta Qualità Dolce Dop 150g’ a marchio Sapor di Cascina, il numero 223467, data di scadenza 20 ottobre 2022,in esercizi. La società produttrice, la Motta Srl di Barlassina, nel Milanese, ha effettuato il richiamo per “non conformità microbiologica: possibile presenza diMonocytogenes”. Lo riporta il sito del Ministero della Salute. L’avvertenza è di “non consumare ile restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 20 ottobre”. Si precisa che “il richiamo interessa solo il ...

Società produttrice la Motta Srl di Barlassina , nel Milanese, che ha effettuato il richiamo per ' non conformità microbiologica: possibile presenza diMonocytogenes '. Lo riporta il sito ...In questa edizione: - Fisco, entrate tributarie e contributive +12,4% -, ritirato lotto di gorgonzola - Covid, 13.439 nuovi casi su 84.200 tamponi processati - Nasce un catalogo digitale ragionato dedicato alle opere di Manzù gtr/ SponsorIl ministero della Salute ha emanato un richiamo attraverso il suo portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, per rischio microbiologico ...In provincia di Reggio Calabria i Carabinieri del Nas hanno sequestrato 15 chili di carne È ancora allarme listeria. Un nuovo lotto di alimenti è stato ritirato dal Ministero della salute per la possi ...