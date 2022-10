Alla “sfida del Sud” il Governo in arrivo

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 ottobre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 18 ottobre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Dopo un anno e mezzo di Palazzo Chigi, Mario Draghi riassume con poche parole la sua riflessione-messaggio: “I Governi passano, l’Italia resta”. Il lavoro fatto dal 13 febbraio 2021 al giuramento della Meloni premier, assicura “una transizione ordinata e chi verrà potrà rimboccarsi le maniche da subito”. Ecco un bell’esempio di dialogo a distanza “con chi verrà”, fatto di parole non sbandierate, ma molto “empatiche”, frutto di un’intesa dettata drealtà “effettuale” delle cose. Una “Agenda Draghi” che non finisce in un cassetto ma che, non perdendo di attualità e di credibile proiezione verso il futuro più immediato, passa direttamente in eredità al nuovo inquilino di Palazzo Chigi (e c’è lavoro anche per i neologisti, ...