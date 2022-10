Al via la 25esima edizione del festival Jazz & Wine of Peace | cinque giorni di musica e degustazioni nel Collio | tra Friuli e Slovenia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Celebrare la pace in untransfrontaliero diffuso, attraverso lae l’eccellenza enogastronomica. Questo èof, la kermesse di Circolo Controtempo, arrivata alla, che da Cormòns, comune in provincia di Gorizia, si allarga in varie località: teatri, aziende vitivinicole, cantine e dimore storiche. L’obiettivo è esaltare la fratellanza fra i popoli di un territorio di confine, come quello del, che dalsi estende in. Una frontiera che nella storia ha significato dolore e sangue e ora richiama inmigliaia di persone in tutto il territorio: da Cormòns a Nova Gorica e dintorni, seguendo ...