Al Gemelli ‘torre di controllo’ per chi ha patologie respiratorie croniche

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Aiutare i pazienti con malattiecome se fossero degli aerei seguiti dalla torre di controllo. E’ l’obiettivo del Cemar, Centro malattie apparato respiratorio, la nuova struttura di cui da oggi dispone la Fondazione Policlinico universitarioIrccs di Roma. Il nuovo centro è stato inaugurato e nasce grazie al contributo di Acea insieme ad altri donatori per l’acquisto delle innovative tecnologie per la teleassistenza di cui è dotato. “L’esperienza del Covid – spiega Luca Richeldi, direttore della Uoc di Pneumologia dele ordinario di malattie dell’apparato respiratorio all’Università Cattolica, campus di Roma – ci ha indicato come le cure domiciliari e territoriali rappresentino un elemento cruciale, ma ancora troppo debole del nostro Servizio sanitario nazionale e ...