Aborto | Gasparri ripresenta la proposta di legge per riconoscere capacità giuridica del nascituro Pd | “Vogliono smantellare la 194”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Inizia la nuova legislatura e il centrodestraunadicontro l’. Nonostante le promesse in campagna elettorale, al Senato è stato depositato per la terza volta un testo che di fatto andrebbe a stravolgere la194. Ladiè stata presentata il 13 ottobre 2022 dal senatore Mauriziodi Forza Italia, che già ci aveva provato in altre due legislature. Il titolo recita: “Modifica dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento delladel concepito“. Il provvedimento si compone di appena tre righe: “Ogni essere umano ha lafin dal momento del concepimento. I diritti patrimoniali che ...

...per il leghista ultra cattolico noto per le sue posizioni conservatrici su matrimonio e. ... Tajani agli Esteri, Casellati alla Giustizia, Bernini all'Università,alla Pubblica ...... e infine nel 2018 , su iniziativa del senatore forzista Maurizio. Nel 2021, la senatrice ..." che si inseriscono in un più ampio tentativo delle amministrazioni locali di ostacolare l'...Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Come era quella che la destra non vuole cambiare la legge sull aborto Basta il Ddl Gasparri depositato il 13 ottobre che vuole modificare l'art. 1 del codice civile.Il senatore di FI vuole intervenire sulla capacità giuridica del concepito, introdurre il reato di surrogazione di maternità commesso all'estero e istituire la Giornata della vita nascente. Malpezzi: ...