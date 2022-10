Aborto | disegno di legge firmato da Gasparri già in Senato | Smantella la 194

Libero Tv

Il presidente americano Joe Biden presenterà undi legge per codificare il diritto all'dopo le elezioni di Midterm se i Democratici eleggeranno più senatori e manterranno il controllo della Camera. Lo ha annunciato a un evento del ...di Redazione Online Il senatore di Forza Italia ha depositato undi legge per modificare l'articolo 1 del codice civile mettendo in discussione il diritto all'. La capogruppo dem al Senato Malpezzi su Twitter: "Questa è la destra che ha a cuore la ... Biden presenterà disegno di legge su aborto dopo elezioni Midterm "Il mio obiettivo realistico non e' cambiare o abolire la legge 194, ma e' la sua applicazione integrale, anche nella parte in cui si assiste la futura madre" in modo che "possa scegliere e la sua non ...all’aborto dopo le elezioni di Midterm se i Democratici eleggeranno più senatori e manterranno il controllo della Camera. Lo ha annunciato a un evento del Comitato Nazionale Democratico all’Howard ...