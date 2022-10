A Saudita | cittadino Usa condannato a 16 anni per tweet critici del regime

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Riad, 18 ott. (Adnkronos) - Unamericano è statoa 16di carcere in Arabiaper aver criticato su Twitter. Saad Ibrahim Almadi, 72, con doppia cittadinanza statunitense-, era stato arrestato nel novembre 2021 dopo essere atterrato a Riad per quello che doveva essere un soggiorno di due settimane nel suo paese natale per un viaggio di lavoro e personale. Suo figlio ha dichiarato alla Bbc di non voler vedere suo padre morire in prigione, aggiungendo che è stato incarcerato in condizioni che equivalevano alla tortura sin dal suo arresto da parte delle autorità saudite. Il tribunaleche ha emesso la pena detentiva lo ha ritenuto colpevole di aver tentato di destabilizzare il regno e di sostenere e finanziare il ...