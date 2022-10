A Regina Coeli c’è un detenuto che dorme senza svegliarci da almeno 4 mesi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel carcere dic’è unchedaquattro. Non si sveglia. E nessuno fa niente. L’uomo, 28 anni, è originario del Pakistan. Ed è stato soprannominato “il simulatore” dal personale del penitenziario. A raccontare la storia assurda è Susanna Marietti, coordinatrice dell’associazione Antigone. Che ha incontrato ila giugno scorso. “In questiho chiesto notizie, spiegazioni, soluzioni. Ma non sono riuscita ad arrivare a capo di nulla”, spiega. “L’ho incontrato in una stanza del centro clinico del carcere. Dormiva. O comunque era sdraiato sul letto, a occhi chiusi e immobile. L’infermiere mi ha spiegato che il ragazzosempre. Lui gli svuota il catetere, gli cambia il pannolone,. Gli ...

