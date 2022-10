A Parigi 140mila in ‘marcia contro il carovita e l’inazione climatica’ Una campana che suona anche per noi

(Di martedì 18 ottobre 2022) Centoquarantamila persone in piazza sono un fatto. Soprattutto quando si mobilitano in una delle principali capitali europee,. E quando quella marea di persone manifesta per problemi che travalicano i confini nazionali e che interrogano tutti noi. Eppure, fatte salve rare eccezioni, questo “fatto” pare proprio non sia accaduto: i media italiani hanno semplicemente fatto scomparire la notizia della “Marciailclimatica”. Una marcia che – per usare le parole di Mélenchon, leader de La France Insoumise e della NUPES e organizzatore della manifestazione – è stata “la marcia della gente che ha fame, che ha freddo, che vuole essere pagata meglio”. La Francia, come l’Europa tutta, affronta infatti una fase tutt’altro che facile. La rottura delle catene di approvvigionamento globale di ...

Da www.rainews.itproteste in piazza contro il caro vita 8 In Francia si accende la protesta contro il caro - ... Diverse decine di migliaia di persone (secondo gli ...Un corteo di 140 mila persone sta marciando per le vie di, per protestare contro il caro vita e i cambiamenti climatici. L'organizzatore della marcia, Jean - Luc Mélenchon, citato da Le Figaro, parla di 'enorme successo'. Per le autorità i ...Una domenica di mobilitazione ieri a Parigi, con la “Manifestazione contro il carovita e l’inazione climatica” che ha attraversato la capitale francese da Place de la Nation a quella di Bastille, con ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...