A Monreale importante workshop sul documentario naturalistico etnografico | aperte le iscrizioni

(Di martedì 18 ottobre 2022) All’interno di Alturestival, il festival che coniuga musica e arte fra i monti di Sicilia, dal 29 ottobre al 1° novembre viene proposto un seminario intensivo sul. Ilavrà luogo a, sarà Gino Cammarota, regista e documentarista per il programma “Geo & Geo” – con oltre 120 documentari trasmessi – docente di cinema del reale, a svelare le regole fondamentali per ideare, filmare, editare e soprattutto vendere undi qualità destinato al grande pubblico. In quattro giornate intensive, nella splendida cornice dell’Abbazia benedettina di San Martino delle Scale, Gino Cammarota condurrà trenta ore di lezione sui fondamentali del cinema del reale per filmare il rapporto tra umani e natura. In più, quattro master class di ...

