A Milano dal 19 ottobre | il Forum di Regione per una “Lombardia | motore della sostenibilità”

(Di martedì 18 ottobre 2022) “” è il titolo scelto daper la terza edizione delRegionale dello Sviluppo Sostenibile che si svolgerà adal 19 al 22all’Auditorium Testori di Palazzo. Un titolo che è anche un obiettivo: declinare gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per uno sviluppo più giusto e sostenibile secondo le caratteristiche, le esigenze e le opportunità del territorio lombardo e quindi impostare la crescitasenza compromette l’opportunità di sviluppo per le generazioni future. “In un momento in cui laè al centro delle agende politiche italiane ed europee – spiega il ...

...e il 18 dicembre ai Magazzini Generali di. I biglietti sono già disponibili su t icketone.it e ticketmaster.it . Nonostante il titolo scelto per le due date, come spiegato sui social...Più nel dettaglio, dopo il primo posto diseguono parimerito le città di Bologna e di Padova,... Il report di Fortinet mette in luce i molteplici rischi derivantigap di competenze in materia ...La Figc presenta alla Uefa il dossier per ospitare Euro2032. E sceglie dieci città, per dieci stadi (non tutti, però, sono già disponibili o selezionati, secondo una ...Il percorso del Giro d’Italia 2023 presentato a Milano: in regione la crono tra Savignano sul Rubicone e Cesena ...