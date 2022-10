A dicembre ultima tappa del tour di Manuel Agnelli alle Ogr

(Di martedì 18 ottobre 2022) Giovedì 22ore 21,sarà in concertoOGR Torino per l’del tour dedicato al suo primo album da solista, Ama il prossimo tuo come te stesso, uscito lo scorso 30 settembre. OGR Torino, con una programmazione sempre più nutrita di eventi musicali, aggiunge alla lista di grandi artisti proposti al pubblico torinese il cantautore, confermando la sua attenzione per il panorama musicale italiano. Dopo una lunga carriera con la band Afterhours,intraprende la carriera di solista con un disco caratterizzato dalla sua usuale raffinatezza. Il cuore del primo album solista di, è in primis un’indagine sulla complessità dei sentimenti umani, rivolta all’ interno ...

PadovaOggi

...la situazione dell'approvvigionamento energetico peggiorerà ulteriormente a partire dal 5, ... E la spinta sarà sempre a favore di quest', perché, come già detto, a differenza del denaro, ......4% rispetto alle previsioni 2021) e 184mila assunzioni nel trimestre ottobre -(10,9% ... Questi sono solo alcuni dei dati che emergono dall'edizione di Tech Cities , la ricerca sui ... Legatissimo alla sua famiglia, a dicembre avrebbe festeggiato 60 anni 18 ott 2022 - Il gruppo annuncia "gli ultimi concerti dei Ministri" e precisa: "Non un addio, ma un arrivederci" ...Non un addio, ma un arrivederci: il prossimo dicembre torneremo in concerto per due ultimi fragorosi saluti a chi da tanto o poco tempo ci segue, ascolta e sostiene. E lo faremo salendo sul palco in t ...