Zaynab Dosso | la velocista azzurra vittima di insulti razzisti | “Nessuno ha reagito | chi ha vinto elezioni dia un segnale forte”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Aggredite, violenza verbale senza motivo”. L’atleta, bronzo nella staffetta 4×100 agli ultimi Europei, descrive così quello che le è capitato, mentre stava festeggiando la sua nuova casa a Roma nord con la sorella e le amiche. “Put… straniera, torna nel tuo paese”, sono le parole che laitaliana si è sentita gridare contro da una donna che le aveva chiesto dei soldi mentre era seduta con la sorella e delle amiche in un bar.racconta l’aggressione razzista in un’intervista a la Stampa, dove spiega: “Io mi aspetto delle risposte dalla politica. Non posso venire insultata e maltrattata nel mio nuovo quartiere tra gli sberleffi di chi guarda. Così fa schifo”. La campionessa italiana, figlia di due persone nate in Costa d’Avorio, sottolinea come nessuna delle persone sedute ai tavoli vicini sia ...

Ma a ferire la sportiva non sono state solo le parole di quella donna, ma anche l'indifferenza generale. " Non mi sento tutelata ", ha scritto, per poi sottolineare: " ...Peggio del razzismo c'è solo una cosa: l'indifferenza che lo alimenta.