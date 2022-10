WWE | Un dicembre senza PLE e senza Roman Reigns?

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ormai dobbiamo farci l’abitudine ma la schedule ampiamente ridotta del WWE Undisputed Universal Championè uno degli argomenti che più fa discutere nel mondo della WWE. Soprattutto perché l’asdel campione, o meglio, di un campione, si fa spesso sentire e non poco essendo cheha con sé entrambe le cinture. Survivor Series e poi…Gennaio? Sappiamo bene chesarà presente nel mese di novembre e sarà presente ad entrambi il Premium Live Event del mese, Crown Jewel dove dovrà difendere i titoli dall’assalto di Logan Paul e Survivor Series con molte voci che vedono la Bloodline protagonista di uno dei due WarGames, voci attualmente smentite. Se per novembre con il Tribal Chief non dovrebbero esserci problemi, questi di fatto si ...

Zona Wrestling

Dopo aver lasciato laper dedicarsi alla famiglia e al piccoletto nato dalla relazione con Candice LeRae, l'ex NXT Champion Johnny Gargano è rimasto silente sui social portando i fan a domandarsi dove ...Data di uscita di Black Adam La data di uscita iniziale di Black Adam era prevista per il... Il ruolo di The Rock nellaha cementato il suo posto nella cultura pop molto prima di passare ... WWE: Vedremo altri cambiamenti per i Premium Live Event Nella giornata di ieri è stato riportato di come la WWE abbia annullato il Premium Live Event del 1° Gennaio, WWE Day 1 lasciando così uno spazio considerevole per arrivare a Royal Rumble, con dicembr ...Saraya si è aperta su tutte le proposte che aveva fatto alla WWE per essere utilizzata e questa in particolare sarebbe stata molto interessante da sviluppare ...