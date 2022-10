WWE NXT | possibili novità nel roster dopo il boom di ascolti

Tuttowrestling

Questo le fece ottenere un contratto dal 250mila dollari per un anno con la. Assegnata al programma(che forma ed allena i prossimi campioni del ring) inizia il suo allentamento, che durerà ...Ovviamente il supporto da parte di tutti i fan della, e non solo, è stato unanime sui social. L'ex superstar diBull James ha organizzato una raccolta fondi per aiutare il marito di Sara Lee, ... WWE NXT REPORT 21/09/2022 - Two is a company, Three is a party.... WWE announced that NXT UK would be going on a "brief hiatus," ahead of the launch of NXT Europe and dozens of Superstars were cut.Could recent lightning rod-for-hire Bobby Fish be returning to WWE via his former NXT home Unknown, but the former Undisputed Era man was spotted backstage at one of the brand's recent live events.