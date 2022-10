Writer che sbagliano | ma per una buona causa | doppia morale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nel Paese che da settant' anni distribuisce cattedre, stipendi, direzioni di giornali e di tiggì, e premi, e coccarde, e consulenze, e posti fissi e diritti acquisiti per meriti da 25 Aprile (anzi 26, che era più sicuro), e simultaneamente va a caccia di fascismo rimontante nella strategia della tensione della testa rapata, o quella organizzata nella trattoria in cui si canta Faccetta Nera e nelle soffitte col busto del Duce, in un tale Paese, che purtroppo è il nostro, è del tutto normale che passi tranquillo, in modo quasi routinario, il caso di ieri: una bella minaccia con simbolo simil-brigatista ben pittato sull'ingresso di una sede di Fratelli d'Italia. E il problema, come al solito, non è l'atto di sopruso vandalico in sé, né il supplemento di apologia criminale che lo caratterizza, né ancora la grave violenza che ne firma il contenuto intimidatorio: il problema è il clima di ...