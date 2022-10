(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- “Sono rimasto profondamente turbato dminaccia che mi è stata indirizzata con una busta contenente un proiettile consegnata agli Uffici dell’Asl di Benevento. Peraltro, stavamo lavorando bene ed intensamente per la collettività. Devo aggiungere chegrande solidarietà che ho riscontrato da parte di tutta laho deciso di andare avanti. E’ stato un attacco alle istituzioni”. Così il manager della sanità pubblica Gennaroha voluto descrivere, a margine di un incontro pubblico e la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, il suo stato d’animo e la sua determinazione dopo l’atto intimidatorio che ha subito nei giorni scorsi. “Mi hanno colpito molto favorevolmente gli attestati di stima e la solidarietà che è stata manifestata da Enti, ...

anteprima24.it

Partendo da queste riflessioni, l'illustratrice Laura Ciriello, in arte La, ha creato sei ...i versi che hanno colpito di più l'illustratrice ci sono quelli di Suad Omar, scrittrice e ...Il futuro regista lavora al film d'animazione Red e Toby Nemiciamici , pellicola tipicamente disneyana di amiciziauna piccolae un giovane cane da caccia. Lo stesso Burton percepisce che ... Volpe tra minacce e covid: "Grazie alla comunità sannita, quarte dosi ancora poche" Ospite del Maurizio Costanzo Show, Sonia Bruganalli ha commentato Orietta Berti, la sua compagna d’avventura come opinionista al Grande ...Adriana Volpe, per mezzo del suo legale, chiede ai media di rispettare la figlia nella diffusione delle notizie relative alla causa avviata dalla conduttrice ...