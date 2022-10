Video Milan | Tomori | ' ' La rabbia per il rosso col Chelsea è passata' '

Protagonista della serata di premiazione del Galà del calcio 2022, il difensore del, Fikayo Tomori, ha parlato del caso dell'espulsione contro ...La Juventus gioca a Ferragosto contro il Sassuolo , il Napoli è ospite del Verona Seconda giornata tra sabato 20 agosto e lunedì 22 agosto: Ilva a Bergamo nella difficile trasferta contro l'...Stefano Pioli, allenatore del Milan e campione d'Italia nella passata stagione, è arrivato in questi istanti all'evento del Gran Galà del Calcio 2022 di questa sera. Queste ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...