VIDEO La fuga di Massimo Ferrero dallo stadio di Genova durante Sampdoria-Roma

... tra gli sguardi stupiti degli ospiti e poi nel tratto che conduce all'accesso blindato al tunnel per gli spogliatoi, come testimonia il nostroDopo 10 mesi, il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è tornato allo stadio per seguire la gara, poi persa 1 - 0, contro la Roma. La sua ...E' caccia al complice del bandito che ieri, ad Afragola, si è reso protagonista di una tentata rapina in una tabaccheria sventata da un carabiniere libero dal servizio che lo ha arrestato.Ecco il video della fuga di Massimo Ferrero dallo stadio Luigi Ferraris dopo la contestazione dei tifosi della Sampdoria ...