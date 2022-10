Video Giro d' Italia 2023 | Contador | ' ' È nel mio cuore Obiettivo? Vincere due tappe con la Eolo' '

La Gazzetta dello Sport

Il due volte vincitore deld'Italia, Alberto Contador, ospite alla presentazione del percorso della corsa rosa 2023, parla del suo rapporto con ...De Francesco per Guccione che aggancia e calcia a, la sfera non trova la porta. Bel tiro di ... Bruscagin chiude i conti MANTOVA PORDENONE STREAMINGE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI ... Giro d'Italia 2023, il percorso: ecco le 21 tappe Il Giro d'Italia torna in Umbria. L'ottava tappa partirà da Terni dove manca da 28 anni. 207 chilometri fino a Fossombrone nelle Marche ...Caorle sarà protagonista di un traguardo di tappa al Giro d'Italia 2023, in programma dal 6 al 28 maggio. La corsa rosa arriverà in Veneto e nella località costiera veneziana il 24 maggio, nel corso d ...