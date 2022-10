Verona-Milan 1-2 | Tonali decisivo | il film della partita | VIDEO

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sandro, come l'anno scorso,in. Gol-vittoria per il Diavolo all'81' di unacomplicata al 'Bentegodi'. Rivediamo, dunque, le immagini più bellegara dei rossoneri di Stefano Pioli in questo

...ha messo in campo una squadra viva Salvatore Bocchetti si è presentato alla grande sulla panchina del, nonostante la sconfitta ha messo in campo una squadra viva. Andare sotto contro il......LA 10° GIORNATA Empoli - Monza 1 - 0 Torino - Juventus 0 - 1 Atalanta - Sassuolo 2 - 1 Inter - Salernitana 2 - 0 LAzio - Udinese 0 - 0 Spezia - Cremonese 2 - 2 Napoli - Bologna 3 - 21 ...Quando Sandro Tonali entra in campo a Verona scatta qualcosa di particolare e diventa un goleador: al Bentegodi, infatti, il giovane centrocampista del Milan a metà dei suoi sei gol ...Infortunati Milan, al termine della sfida tra i rossoneri e l'Hellas Verona, mister Stefano Pioli ha fatto il punto sui calciatori non a disposizione ...