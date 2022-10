Verona-Milan 1-2 | sui social tifosi rossoneri pazzi per Thiaw | VIDEO

Il Napoli ha conquistato la sua decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions, ilha trovato tre punti fondamentali dopo un match molto difficile contro il, e anche l' Inter ...Entrato all'83' di, il nuovo difensore rossonero Malick Thiaw è stato fondamentale per difendere il 2 - 1 della squadra di Pioli: ...Importantissima vittoria quella di ieri sera a Verona, dove si è visto un Milan non in gran forma ma ci può stare, considerando le tantissime partite ...Il colleghi della Rosea apprezzano l’operato dell’arbitro di Imperia e gli danno un “6,5” in pagella DavideMassa in Verona–Milan Promosso, almeno secondo La Gazzetta dello Sport. I colleghi della Ros ...